بكين ودمشق في بيانٍ مشترك: لرفع العقوبات عن سوريا وتعزيز التعاون الأمني

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دعت كلٌ من الصين وسوريا، اليوم الجمعة، إلى الرفع الفوري لجميع العقوبات الأحادية غير القانونية المفروضة على سوريا، مُشدّدة على موقفها الرافض للتدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وجاء في البيان المشترك الذي أعلنته كلٌ من الصين وسوريا بمناسبة إقامة شراكةٍ استراتيجية بين البلدين: "تدعو الصين الدول المعنية إلى الرفع الفوري لجميع العقوبات الأحادية غير القانونية المفروضة على سوريا".

وأكّدت الصين في بيانٍ، أنّها تعارض الوجود العسكري غير القانوني في سوريا، وإجراء عمليات عسكرية غير قانونية، ونهب الموارد الطبيعية للبلاد، مُشيرةً إلى أنّها ستواصل تقديم المساعدة إلى سوريا "في حدود قدراتها"، وستدعمها في إعادة الإعمار والتنمية.

كما أكّد البيان أنّ "الصين وسوريا ستعزّزان التعاون في مكافحة الإرهاب وضمان الأمن".