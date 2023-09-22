"سلوك أكثر من مريب لميقاتي"... أبو زيد عن افادات سكن المفوضية: إلى متى ستبقى تتفرّج على هذا الاجتياح؟

استنكر النائب السابق أمل أبو زيد إعطاء مفوضية شؤون اللاجئينين افادات سكن للنازحين السوريين، وأكد في تصريح اليوم "لم يكن ينقص مفوضية شؤون اللاجئين سوى توليها إصدار افادات سكن للنازحين السوريين على الارض اللبنانية لتكتمل سلسلة مخالفاتها وارتكاباتها بحق لبنان وسيادته وقوانينه في ظل سلوك أكثر من مريب لرئيس حكومة تصريف الاعمال الذي يتحفنا بكلمات وخطابات ليس إلا من دون أن يقوم بأي إجراء عملي لوقف تهريب المتدفقين عبر الحدود بلا حسيب ولا رقيب ولاعادة النازحين إلى ديارهم".

واضاف أبو زيد "نسأل حضرة رئيس الحكومة المتخاذل عن أداء واجبه الوطني تجاه الخطر المحدق بالبلاد: ماذا تنوي أن تفعل تجاه الفضيحة الكبرى لمفوضية اللاجئين وضربها بعرض الحائط التزاماتها تجاه الدولة اللبنانية؟ وإلى متى ستبقى تتفرّج على هذا الاجتياح الديمغرافي من قبل النازحين؟ وهل هناك من تواطؤ في مكان ما أم رضوخ لرغبات الخارج لاتمام عملية إدماج مرفوضة بالمجتمع اللبناني؟".