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تأكيد وحدة الكلمة وتنويه بسلمية التحرك في السويداء... في اتصال بين الشيخين ابي المنى والحناوي

22
SEPTEMBER
2023
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 تم اتصال هاتفي بين شيخي العقل الشيخ الدكتور سامي أبي المنى والشيخ حمود الحنّاوي في جبل العرب للاطمئنان والتشاور والتداول بما آلت إليه الأوضاع في السويداء.

وقد أكد الشيخ الحناوي خلال الاتصال "حق أبناء الجبل في التحرك والمطالبة بأدنى حقوقهم المعيشية التي تحفظ كرامتهم، وعلى أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق الدولة في معالجة الأوضاع المتردية في سوريا"، مشددا على "أهمية التعقل والتشاور القائم في ما بين مشايخ الجبل ورجاله"، معبرا عن "وحدة الكلمة والموقف وعلى سلمية التحرك".

الشيخ أبي المنى
بدوره أشاد الشيخ أبي المنى "بأبناء جبل العرب وبحكمة مشايخ العقل وقادة الرأي في السويداء"، آملاً "التشاور الدائم في ما بينهم وتعزيز الوحدة الداخلية"، ومثمّناً "صلابة الموقف ورقيّ التحرّك وسلميته وتأكيد أصحاب السماحة في الجبل على أهمية الانتماء الوطني للطائفة المعروفية وعلى المطالبة بحق الشعب السوري أجمع في الحياة الكريمة والوحدة الوطنية".

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