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مركز سرطان الأطفال حذر من جمعيات تدعي جمع التبرعات أو بيع منتجات لحسابه

22
SEPTEMBER
2023
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نبه مركز سرطان الأطفال في لبنان ببيان، إلى أن بعض الجهات "تدعي جمع التبرعات أو بيع منتجات" لحسابه، نافيا أي صلة له بها، وشدد على أنه "لا يُبادر إلى الإتصال بالأفراد لطلب التبرعات ولا يزورهم من دون طلبهم المسبق".

وأوضح أنه تلقى "اتصالات كثيرة في هذا الشأن تفيد بأن ثمة جمعيات ومؤسسات تدعي جمع التبرعات له أو بيع منتجات يعود ريعها إليه".

وأكد أن "لا علاقة للمركز بما تفعله هذه الجمعيات"، وأن لديه "آليات محددة لجمع التبرعات، يحرص على نشرها من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي".

وأعلن أن "جميع من يود المساهمة أوالتبرع بأي مبلغ، يمكنه الإتصال بالمركز حصرا على الرقمين 01-351515 او70-351515 ، أو مراجعة الصفحة الإلكترونية www.cccl.org.lb للإطلاع على الطرق المتوافرة التي تناسبه. كذلك يمكن زيارة مكاتب المركز بمقره الجديد في شارع عبد العزيز، الحمرا، المعروف سابقاً بـ "فونتانا".

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