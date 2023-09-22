بعد اطلاق ملثمين النار على ابن البلدة... بيان من رئيس بلدية "برقايل"

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طالب رئيس بلدية برقايل محمد الاسعد، في بيان, "الاجهزة الامنية بكشف ملابسات جريمة اطلاق الرصاص على ابن بلدتنا برقايل عبدالواحد عبدالواحد ".

واعتبر انها "جريمة عن سابق تصور وتصميم وملاحقة لشاب بريء كان يسعى لتحصيل لقمة عيشه، وله ولنا الحق بالادعاء على من نفذ وخطط وساعد في هذه الجريمة".



وامل الاسعد في "الاسراع بكشف هوية الجناة وسوقهم الى القضاء ،لاننا لازلنا نؤمن بالدولة واجهزتها الامنية والقضائية".





ويذكر انه منذ صباح اليوم الجمعة انتشر مقطع فيديو لـ3 ملثمين في منطقة برقايل يطلقون النار باتجاه شخص على "التوك توك" ويصيبونه.