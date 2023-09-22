"يندرج في إطار التلفيقات والشائعات"... الرئيس عون نفى ما صدر عن هذه الصحيفة!

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صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس العماد ميشال عون التوضيح التالي:

نشرت صحيفة النهار في عددها الصادر اليوم الجمعة ٢٢ ايلول ٢٠٢٣، كلاماً نسبته إلى الرئيس العماد ميشال عون وادّعت أنه نقلاً عن " إعلامي صديق مقرّب".

ان المكتب الإعلامي للرئيس عون يعود ويؤكّد إن مواقف الرئيس عون يعبّر عنها في بياناته الرسمية وإطلالاته الإعلامية، وما خلا ذلك يندرج في إطار التلفيقات والشائعات، خصوصاً عندما يكون الكلام منسوباً إلى "مصادر مقرّبة، وزوّار، وأصدقاء.. والتي تعني في العادة غرفاً سوداء لاختلاق الكذبة ودعمها وتسهيل نشرها .