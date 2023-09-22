التعايش السلمي هو "قدرنا"... دعموش: نحن متمسكون بالحوار!

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شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش على أن" التعايش السلمي هو قدرنا في هذا البلد وهو ما يجب أن نسير عليه أفراداً وجماعات وتيارات وأحزاباً، لأنه سلوك انساني واخلاقي، يحتم علينا جميعا العمل في إطار مشترك لتحقيق مصالح البلد والناس".



وقال خلال خطبة الجمعة: "نحن متمسكون بالحوار لأنه السبيل الوحيد المتاح امام اللبنانيين للتوصل الى تفاهم حول رئاسة الجمهورية".



ورأى انه "عندما تعجز القوى السياسية عن إيصال مرشحها الى الرئاسة، بسبب انها لا تستطيع جمع غالبية نيابية مطلوبة وعندما يعجز أعضاء اللجنة الخماسية عن المساعدة في الحل، فإن المنطق ومصلحة البلد يتطلبان أن يكون الحوار هو السبيل لحل الازمة، ويصبح انتظار الخارج والرهان عليه في ظل الظروف الراهنة هو مضيعة للوقت".

واكد ان" من يعطل فرصة انتخاب رئيس للجمهورية اليوم هم الذين يرفضون الحوار و يتمترسون خلف مواقف تعقّد الأزمة ولا تقود الى أي مكان".