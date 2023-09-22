A + A -

كشف النائب آلان عون أن الجلسة الأخيرة في الحوار بين "التيار الوطني الحر و"حزب الله" والتي عقدت اليوم انتهت إلى استمرار التقدم في بحث مضمون اللامركزية، وخاصة لجهة الجانب المتعلق بكيفية انتخاب الوحدات الإدارية.

وأشار عون في حديثٍ خاص لtayyar.org إلى أن البحث في شكل عام يتسّم بالتقدم، وهو يطاول كل جوانب اللامركزية من الشقّ المالي، وصولاً إلى التقسيمات الإدارية، لافتاً إلى أن الملف ككل متشعّب ويتطلّب وقتاً في مناقشة كل الجوانب الإدارية والمالية والإنتخابية.

كما لفت عون إلى أن الكثير من الجوانب مرتبطة بكيفية مقاربة طبيعة العلاقة بين مجالس الاقضية والدولة المركزية والتي تخضع بدورها لنقاشات مركزّة بين الفريقين وداخل كل فريق على حدة.