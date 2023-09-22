الى متى يستمر الطقس الحار؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، حيث تستمر فوق معدلاتها الموسمية ب حوالي ال4 درجات، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزداد الشعور بالحر.

وجاء في النشرة التالي:

الحال العامة: طقس حار نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط اعتبارا من ظهر اليوم الجمعة و يستمر حتى يوم الاثنين .

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة، وارتفاع ملموس في درجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى الجبال، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية. ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.

السبت: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، حيث تستمر فوق معدلاتها الموسمية ب حوالي ال4 درجات، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزداد الشعور بالحر.

الأحد: قليل الغيوم مع انخفاض محدود في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجنوبية، و تبقى على حالها في باقي المناطق .

الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، حيث تعود الى معدلاتها الموسمية مع ضباب على المرتفعات.