لقاء بين ابي رميا ووفد منطقة توسكانا واتفاق على التنسيق والتعاون

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بعد توقيع اتفاقية التعاون بين قضاء جبيل ومنطقة "جنوبي فرنسا"، التقى النائب سيمون ابي رميا والوفد اللبناني المؤلف من خليل حرفوش، رئيس اتحاد بلديات جزين، وحسن دبوق، رئيس اتحاد بلديات صور، وادغار الحاج ممثلاً اتحاد بلديات جبيل مع وفد منطقة "توسكانا" الايطالية برئاسة ليوناردو ماراس ( Leonardo Marras ) حيث تطرّق البحث الى امكانيات التعاون بين اقضية جبيل وجزين وصور من جهة ومنطقة "توسكانا" من جهة أخرى، واتفق الوفدان على متابعة التواصل والتنسيق لتحديد قطاعات التعاون.

ثم شارك الوفد اللبناني في جلسة عامة حضرها ممثلو أكثر من ٢٠ منطقة من البلدان المحيطة بالبحر الابيض المتوسط حول المشاكل المشتركة في قطاع المياه نتيجة التغيّر المناخي والجفاف.