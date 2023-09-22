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"حفلة تزوير وتهويل على اللبنانيين والمودعين".. كنعان: هيدي لجنة تقصي الحقائق وهيدا هنري ج شاوول!

22
SEPTEMBER
2023
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كتب النائب ابراهيم كنعان عبر حسابه الخاص على منصة X التالي:

هيدا ما غيرو @henrichaoul مستشار وزارة المالية "الناجح" وصاحب "السمعة العطرة" عالمياً و"بروكر" الصناديق والمصارف وجمعياتها في لبنان والعالم وهيك كان بدو يرد ٩٥٪ من الودائع من خلال صندوق فرجة لاسترجاع الودائع فارغ من أي فلس واسهم ببنوكة مفلسة ومن الاموال المنهوبة👇و يلي عاش منها مع اصحابو كمستشار لمتعهدي خطط شطب الودائع سنوات وبعدو، لحد ما بلشت الحقائق تظهر بتقارير لجنة المال والتدقيق الجنائي بمصرف لبنان والخير لقدام…

واليوم مكمّل "المحترف" بحفلة التزوير و التهويل على اللبنانيين والمودعين تيغطّي فضيحة عرقلة التدقيق باصول وموجودات المصارف والدولة من ٤ سنوات لليوم ويمنع المحاسبة عن اسيادو وبالتالي معالجة قضية المودعين واستعادة الثقة يلي لجنة تقصي الحقائق اشتغلت من ٢٠١٠ الى اليوم على استعادتها من خلال كشف فساد وزارتو والحكومات المتعاقبة بأنفاق اكثر من ١٧٧ مليار دولار من دون حسابات مالية مدققة أو سند قانوني ومن ١٩٩٣.

هيدي لجنة تقصي الحقائق وهيدا هنري ج شاوول …

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