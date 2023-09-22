عناوين الصحف ليوم الجمعة 22 أيلول 2023

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الأخبار

السعودية - إسرائيل - أميركا: بازار التطبيع

‫لودريان يقرّ بفشل مبادرته: ابن سلمان لا يريد فرنجية | واشنطن لباريس: نريد قائد الجيش رئيساً

‫التجنيد في غزة وخطة إسرائيلية لـ«إبعاده» إلى بيروت: توقيف كادر عسكري في «حماس» عميل لـ «الموساد»

‫أبعد من المراوحة الرئاسية | لقاء نيويورك: إبقاء لبنان متعثّراً

البناء

اليمن عرض عسكري استثنائي في ذكرى ثورة 21 سبتمبر… وعودة قريبة للمفاوضات

ابن سلمان: أفضل العلاقات مع أميركا وروسيا والصين وإيران… والتطبيع ينتظر الحل الفلسطيني

التنافس الفرنسي القطري رئاسيًا يتزامن مع تأكيد وجود كميات تجارية من الغاز في البئر الاستكشافي

الجمهورية

قنبلة النازحين من سيفجرها

تعثر الحوار بين الحزب والتيار

منصوري يكسر العزلة ويرفع الصوت

اللواء

رصاص غير طائش على «التدخل الأميركي» من عوكر إلى شرق الفرات!

عجقة قطرية قبل عودة لودريان.. والراعي يقطع مع حوار برّي

الديار

خلاف كبير داخل «الخماسية» طرفاه واشنطن وباريس... رفض «الوطني الحرّ» والمعارضة يُعيق دعوة برّي للحوار

النزوح أصبح أكبر من خطر وجودي... والجيش أوقف 800 نازح الأسبوع الماضي

إطلاق النار على السفارة الاميركية... والتحقيق لم يتوصّل الى أيّ نتيجة

نداء الوطن

الموفد القطري انطلق.. وملف لبنان من خلية الإليزيه الى لودريان

بري لـ"نداء الوطن": يبدو الكنيسة القريبة ما بتشفي