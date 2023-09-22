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أسرار الصحف ليوم الجمعة 22 أيلول 2023

22
SEPTEMBER
2023
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البناء

قال مصدر نيابي تعليقا على انهيار جدار اللجنة الخماسية إن المساعي الخارجية قد لا تتوقف، لكنها باتت بلا أفق يتخطى حدود عرض لعضلات وتجميع الأوراق ما يعني أولوية تقطيع الوقت وانعدام فرص التقدم في الملف الرئاسي. وقال إن الباب الوحيد لانتخاب رئيس جديد أصبح محلياً وعنوانه توافق حزب الله والتيار الوطني الحر إذا لم تنتقل عدوى تقطيع الوقت وتسجيل النقاط من الخارج إلى الداخل.

قال دبلوماسي شرقي إن الصين توحي من الشكليّات المرافقة لزيارة الرئيس بشار الأسد باهتمام استثنائي بها من إرسال الطائرة الرئاسية الصينية لنقل الوفد السوري الزائر إلى المظاهر الاحتفالية في الاستقبال وصولاً إلى التقارير الصحافية والتلفزيونية عن العلاقات السورية الصينية التاريخية ومكانة سورية في طريق الحرير القديم متوقعاً مبادرة صينية داعمة لمبادرة إيران للمصالحة السورية التركية وربطها بتفعيل خطة الحزام والطريق أسوة برعايتها للمصالحة السعودية الإيرانية.

الجمهورية
نصحت مراجع معنية أحد المسؤولين بالتوقف عن التعاطي بملف خطير لا ناقة له فيه ولا جمل طالما أنه كلّف به لفترة على سبيل المناكفة.
اعتبر سياسي مخضرم أن حوارا بين حليفين سابقين في مسألة حسّاسة قد طار.
ينم اللقاء النيابي الذي عقد بحضور مرجعيات ديبلوماسية وروحية ونيابية عن رسالة بأنها الكتلة المرجحة رئاسياً

اللواء

وصف دبلوماسي مطّلع إطلاق الرصاص على السفارة الأميركية في عوكر بأنه تطور «إقليمي» بالغ الخطورة، ومؤشر لمرحلة ساخنة.

يُنقل عن شخصية على خط متابعة حوارٍ جارٍ من طرفين أن النقاط الخلافية الساخنة لم يتم التوصل إليها بعد..

لم تسجِّل لقاءات مسؤول كبير في مقرّ الأمم المتحدة، خرقاً في الحصار المضروب على لبنان.

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