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الصمت أمام هذه المخالفة هو مشاركة في الجريمة

21
SEPTEMBER
2023
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على سطح المستنقع السياسي اللبناني الملوَّث بالأزمات العميقة، طفا اليوم اطلاق النار على السفارة الاميركية في عوكر، في مشهد اعاد الى الاذهان تجارب مُرَّة سابقة، يرفض اللبنانيون العودة اليها. وفي هذا الاطار، شدد رئيس حكومة تصريف الاعمال على ان حماية البعثات الديبلوماسية أمر لا تهاون فيه على الاطلاق، مؤكداً انَّ من غير المسموح لايٍّ كان العودة الى انماط قديمة في توجيه الرسائل السياسية التي عانى اللبنانيون الكثير بسببها، في وقت اكد وزير الخارجية الذي اتصل بالسفيرة الاميركية من نيويورك، التزام لبنان بتأمين الحماية اللازمة للمقرات الدبلوماسية الاجنبية بما يتوافق مع إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وفي غضون ذلك، لا تزال القراءات على تضاربها ازاء ما افضى اليه اللقاء الخماسي في نيويورك، لكن اكثرها يلتقي عند ما يلي:
اولا، تعثر شكلي من خلال احجام غالبية وزراء الخارجية عن المشاركة على رغم تواجدهم في امكنة قريبة من مقر البعثة الفرنسية حيث عقد الاجتماع، الى جانب مغادرة بعض الممثلين قبل نهاية اللقاء.
ثانيا، تباين واضح بين الموقفين الاميركي والفرنسي وسط مطالبة من واشنطن بسقف زمني للمبادرة الفرنسية.
ثالثا، استعداد قطري لتحرك جديد، بالاستناد الى دور الدوحة على خط واشنطن-طهران، وفي اكثر من ملف اقليمي-دولي آخر، وانطلاقاً من لائحة اسماء ثالثة، شدد مصدر رفيع مطلع على سير المفاوضات الرئاسية من جانب فريق 8 آذار عبر الاوتيفي، على انها لا تشمل لا سليمان فرنجية ولا قائد الجيش، نظراً الى الصعوبات التي تعترض طريقهما.
اما لبنانيا، فانعقاد الحوار الذي دعا اليه نبيه بري دونه عقبات، ابرزها رفض التيار الوطني الحر المشاركة فيه اذا كان تقليديا، وضمن صيغة رئيس ومرؤوس، واذا خرج عن البحث في انجاز الاستحقاق الرئاسي ضمن جلسة مفتوحة بدورات متتالية ومحضر واحد.
يضاف الى ذلك رفض القوى المسيحية وغالبية النواب التغييرين والمستقلين المشاركة فيه، ما يجعل منه مجرد شعار يتلطى خلفه المعطلون او الساعون الى فرض مرشحهم الوحيد على اللبنانيين.
يبقى اخيراً، سؤال من التيار الوطني الحر حول افادات السكن التي تمنحها المفوضية العليا للاجئين للنازحين السوريين المقيمين في لبنان. فأين الحكومة من هذا الموضوع وهي التي شرَعَ رئيسُها في انتهاك الدستور وعقد جلسات غير شرعية… إنَّ هذا الصمت المريب أمام مثل هذه المخالفة هو فعليا مشاركة في الجريمة بحق شعب بأكمله، حذر التيار.

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