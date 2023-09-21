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وزير الإعلام زياد المكاري عبر "أكس": هبة المقاصد ل‫تلفزيون لبنان أتاحت شراء معدات وستسمح باستحداث نشرة أخبار للصم

21
SEPTEMBER
2023
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كتب وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري عبر منصة "إكس": "سعدت برعايتي لقاء إعلاميا من تنظيم جمعية‫ المقاصد الخيرية الإسلامية حول تاريخها، إنجازاتها ورؤيتها. وشددت على أن المقاصد مدرسة بالمحبة والانسانية والعطاء، والأهم أنها مدرسة بالوطنية".

وقال: "شكرت للمقاصد الهبة المالية التي قدمتها الى ‫تلفزيون لبنان، والتي اتاحت شراء معدات وتوظيف مترجمين، وستسمح باستحداث نشرة أخبار للصم".

أضاف: "بفضل عكازات المقاصد التي سنتكىء عليها، ستكون هناك قريبا نشرات أخبار وستسمع شريحة من اللبنانيين أخبار البلد بعيونها".

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