"لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المفوضية"...التيار بعد إصدار مفوضية النازحين إفادات سكن: أين الحكومة من هذا الموضوع؟

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صدر عن اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر، بيان جاء فيه: "لا شك أن ملف النزوح السوري لم يعد فقط يشكّل عبئا على لبنان، بل أصبح أيضا يشكّل خطرا داهما مع موجة النزوح الاقتصادي التي تشهدها البلاد".

وتابع، "أمام ضرورة معالجة هذا الملف وإقفال الحدود والعمل على إعادة النازحين الى بلادهم، نتفاجأ بإفادة سكن تعطيها المفوضية العليا لشؤون النازحين للسوريين الذين يتواجدون في لبنان".

وأضاف البيان، "وهنا نسأل أين الحكومة من هذا الموضوع وهي التي شرّع رئيسها في انتهاك الدستور وعقد جلسات غير شرعية، الا يستوجب مثل هذا الأمر الخطير ان تتحرك وتتخذ الإجراءات اللازمة بحق المفوضية. ان هذا الصمت المريب أمام مثل هذه المخالفة هو فعليا مشاركة في "الجريمة" بحق شعب بأكمله".