النيابة العامة الاستئنافية ادعت على هذا المصرف بجرائم الاحتيال واساءة الامانة وغيرها...!

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بتاريخ ١٩/٩/٢٠٢٣ ادعّت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ممثلةً بالمحامي العام الاستئنافي القاضي رامي عبدالله على مصرف فرنسبنك Fransabank كما و على نديم القصار بناء على الشكوى المقدمة من احد مؤسسي جمعية اموالنا لنا بواسطة وكيلتي الجمعية، بجرائم الاحتيال واساءة الامانة والافلاس التقصيري و التمنع عن الاستجابة للطلبات الصادرة عن القضاء فيما خص كشف السرية المصرفية عن رئيس واعضاء مجلس ادارة المصرف وذلك بموجب المواد ٦٥٥ و ٦٧١ و٦٩٠ كما و المادة ٨ فقرة ب بند ١ من قانون ٣٠٦ /٢٠٢٢رفع السرية المصرفية معطوفة على القانون ٤٤ /٢٠١٥ علماً ان العقوبة تصل الى ٧ سنين حبس واحيل الملف الى قاضي التحقيق الاول نقولا منصور.