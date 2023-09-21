القرم: اي شخص يعلم أن داخل أوجيرو محاصصات وتدخلات سياسية... وهذه هي مشكلة أوجيرو!

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ذكر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، أنّ "التوقعات أن ألفا وتاتش ستحولان عام 2023 إلى الخزينة 10 آلاف مليار ليرة".

ولفت، في حديث لقناة "الجديد"، إلى "أننا استلمنا هبة صينية (بشأن تركيب الطاقة الشمسية لهيئة أوجيرو) وهي عبارة عن معدات وليست أموال، ونحن لا نملك أموالًا لكي نقوم بتركيبها، وعليه سوف يتم إطلاق حملة من أجل جمع التبرعات".

وأشار القرم، إلى أنّه يوجد مشاكل في "أوجيرو" غير مشكلة تأمين المازوت، مشيرًا إلى أنّ "اي شخص يعلم أن داخل أوجيرو هناك محاصصات وتدخلات سياسية".

وعن موظفي "أوجيرو"، لفت إلى أنّ الوضع يتغيّر دائمًا، وهناك علامة استفهام بشأن المساعدات الاجتماعية التي أقرّت قبل، وإذا أصبح هناك أي تغيير نعود إلى نقطة الصفر.

ولفت القرم، تعليقًا على الانترنت غير الشرعي، إلى أنّه ليس المطلوب من كل الناس أن تذهب إلى "أوجيرو"، بل أن أن تذهب إلى القطاع الشرعي، وهناك شركات تعمل بشكل صحيح وشرعي.

وأكّد أنّ من مصلحة المواطن أن لا يكون قطاع الانترنت مثل أصحاب المولدات.