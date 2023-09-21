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الحرارة فوق معدلاتها الموسمية وتحذير من إندلاع الحرائق..!

21
SEPTEMBER
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وارتفاع ملموس في درجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى الجبال حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، مع ارتفاع نسبة الرطوبة على الساحل مما يزيد من الشعور.

وجاء في النشرة الاتي: 

-الحال العامة: طقس معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل حتى يوم غد الجمعة حيث يتحول الى حار نسبيا، ترتفع درجات الحرارة وتتخطى معدلاتها الموسمية على الجبال وفي الداخل ويستمر حتى يوم الأحد حيث تعود درجات الحرارة للانخفاض وتعود الى معدلاتها الموسمية.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر ايلول في بيروت  بين ٢٤ و ٣٢ درجة وفي مدينة زحلة بين ١٦ و٣٢ درجة.

تحذير :من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية والتعرض لأشعة الشمس.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: غائم جزئيا الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، كما يتكون الضباب على المرتفعات.

السبت: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل حيث تكون فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال 5 درجات، وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزداد الشعور بالحر.

الأحد:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية حيث تعود الى معدلاتها الموسمية، بينما يكون الانخفاض بسيط في الداخل وعلى الساحل ويتكون الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 23 الى 32 درجة، فوق الجبال من 19 الى 28 درجة، في الداخل من 17 الى 36 درجة. 

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية نهارا ، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كلم/س.
-الانقشاع:  متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.
-الضغط الجوي:758 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 6,24
-ساعة غروب الشمس:  18,38

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