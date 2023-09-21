الوزير باسيل بحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية مع سفيري قطر والجزائر ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني

A + A -

إستقبل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل السفير القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني بمناسبة تعيينه سفيراً لدولة قطر في لبنان، حيث نقل السفير سعود تحيات أمير دولة قطر الأمير تميم بن آل ثاني ووزير خارجيتها محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لباسيل.



وجرى التداول في آخر المستجدات والتطورات على الساحة اللبنانية.

كما استقبل سفير الجزائر رشيد بلباقي في زيارة تعارف بمناسبة توليه مهامه في بيروت. وجرى التأكيد على أهمية تطوير العلاقة بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة.

والتقى رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور باسل الحسن بحضور النائب جيمي جبور

تم استعراض عمل اللجنة منذ تسلم الحسن مهامها وشمل البحث مجمل الوضع الفلسطيني في لبنان لا سيما أحداث عين الحلوة وتداعياتها على الإستقرار الأمني والسياسي للبنان.