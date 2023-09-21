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اتفاقية تعاون بين قضاء جبيل و"الكوت دازور" بعد مساعي ابي رميا

21
SEPTEMBER
2023
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بعد التنسيق الذي قام به رئيس لجنة الصداقة النيابية اللبنانية الفرنسية النائب سيمون ابي رميا مع منطقة "جنوب فرنسا" لتفعيل التعاون مع قضاء جبيل منذ سنتين،
 
تمّ اليوم توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد بلديات جبيل ومنطقة "جنوب فرنسا - الكوت دازور" ( Région Sud ) في المقر الرسمي للمنطقة في مدينة مارسيليا بحضور النائب سيمون ابي رميا وقنصل لبنان العام في مرسيليا صونيا ابي عازار  ونائب رئيس منطقة "جنوب فرنسا-الكوت دازور" للتعاون الدولي جان بيار كولان ( Jean Pierre Colin )، 
 
وقد وقّع عن الجانب الفرنسي، رئيس "منطقة جنوب فرنسا" الوزير السابق رونو موزولييه ( Renaud Muselier ) وعن الجانب اللبناني الاستاذ ادغار الحاج ممثلاً رئيس اتحاد بلديات جبيل الاستاذ فادي مارتينوس. 
 
وكان "موزولييه" قد زار جبيل في ايلول الماضي ووقّع "وثيقة اعلان نوايا" مع قضاء جبيل. وتمّ من خلال هذا التعاون تأمين الطاقة الشمسية لمدارس رسمية وخاصة في جرود جبيل.
 
ويشارك ابي رميا مع الحاج في مؤتمر عن مستقبل البحر الابيض المتوسط في مرسيليا بدعوة من موزولييه.
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