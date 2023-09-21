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اشكال واطلاق نار.. هذا ما حصل في حوش الأمراء في زحلة!

21
SEPTEMBER
2023
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وقع إشكال فردي بعد منتصف الليل، بين شابين الاول من آل "ش" وآخر من آل "د" من جهة، وبين سكان محلة حوش الأمراء في زحلة من جهة أخرى.

وفي التفاصيل، أن الشابين وهما من إحدى بلدات قضاء بعلبك كانا يمضيان السهرة عند أشخاص من آل "أ" في حوش الأمراء، وعند انتهاء السهرة أطلق الشابان العنان وبصوت عال من السيارة لبعض الأناشيد الدينية، ما أزعج سكان المحلة بسبب ارتفاع الصوت، فطلبوا منهم خفض الصوت الصادر من داخل السيارة، فأبى الشابان ورفضا ما طلب منهما.

وبعد مشادة كلامية بين الطرفين، ٱقدم الشابان على إطلاق النار في الهواء وغادرا المحلة.

وذكرت مندوبتنا في زحلة أن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي كانت أشاعت على إثر حادثة إطلاق النار ان استهدافا طال مركزًا للقوات اللبنانية في حوش الأمراء ، إلا ان الصحيح هو ان اشكال فرديا وقع قرب مكتب القوات وليس هو المستهدف.

وعلى الفور، فتح تحقيق في الحادثة بإشارة من النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات.

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