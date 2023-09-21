living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الحلّ الرئاسي في لبنان مؤجّل الى أجل غير مسمّى!

21
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

إنضبط المشهد الداخلي على ما انتهى اليه اجتماع وزراء خارجية دول اللجنة الخماسية الذي عقد على هامش اعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك، ولم يكن بحجم الآمال التي علّقت عليه، وازدحمت القراءات والتحليلات في محاولة لتلمّس ما دار فيه، والاسباب التي اوجبت انهاءه من دون صدور بيان يعكس على الاقل، الموقف التقليدي للجنة.

وانفضاض اجتماع اللجنة على هذا النحو، قرأت فيه مصادر سياسية مسؤولة إشارة سلبيّة تتقاطع مع الرأي القائل انّ “الخماسية” مطوّقة من داخلها بخلافات وتناقضات بين اعضائها، وبعدم اجماعها على رأي واحد ونظرة واحدة للحل في لبنان. وهو واقع، على ما تقول المصادر عينها لـ”الجمهورية” تستنتج منه خلاصة لا لبس فيها بأنّ الحل الخارجي لم يتبلور بعد، وبمعنى اوضح الحلّ الرئاسي في لبنان مؤجّل الى أجل غير مسمّى.

ووفقاً لمتابعين لاعمال “الخماسية”، فإن هذه اللجنة، وبمعزل عما يتردد بأنها طَوت عمليا ونهائيا المبادرة الفرنسية، وكذلك ما سمّي “الخيار الثالث” الذي سعى لودريان الى تسويقه في زيارته الثالثة، وقفزت فوق بيان اجتماع ممثليها في الدوحة في تموز الماضي ونبرته العالية، قد اعادت الكرة الى الملعب اللبناني، بدفعٍ اميركي واضح عبّرت عنه مساعدة وزير الخارجية الاميركية باربارا ليف، وكذلك نائبة وزير الخارجية الاميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند التي أكدت لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي انّ واشنطن تدعم ايّ حوار بين اللبنانيين.

الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   