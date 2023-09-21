عناوين الصحف ليوم الخميس 21 أيلول 2023

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الأخبار: الحرائق تلتهم ثلث الغطاء الأخضر

واشنطن تهدّد بوقف المساعدات للجيش وابن سلمان لا يريد التورّط في لبنان: الخماسية تمهل فرنسا حتى نهاية الشهر

السعودية تزداد «تواضعاً» والإمارات ناقِمة | مفاوضات الرياض: اتفاق «إنساني» شبه ناجز





الديار: موجات النزوح تجدّدت والتفتيش عن إرهابيين... تعثر تسليم المطلوبين في عين الحلوة

اللجنة الخماسيّة ستعقد اجتماعاً ثانياً... وموفد قطري في بيروت بعد لودريان

هل أخذت الرياض القرار بإنهاء «المرحلة الحريريّة» في الدولة؟ جهات سياسيّة وموقع «نوعي» دعموا اللواء عثمان

النهار: "مرجعية" الأزمة مشتتة بعد انتكاسة نيويورك!



الجمهورية: فشل الخماسية والتوافق الداخلي مستحيل

اللواء: اشتراطات دولية ومحلية تتخطى الرئاسة وتعقّد الوضع!

«الثنائي» والتيار لتعديلات وتفاهمات.. وموفد قطري في بيروت

البناء: الرئيس اليمني: مستعدون لمعالجة مخاوف الرياض بمقدار استعدادها لمعالجة مخاوفنا في صنعاء / انقسام اللجنة الخماسية يفقد زيارة لودريان الآمال بإحداث اختراق… ويُحرم الحراك القطري من التغطية / ميقاتي: لم يفاتحني أحد باسم قائد الجيش للرئاسة… وبادرة بري هي الحل… والنزوح خطر على أوروبا /

نداء الوطن: الراعي يستنكر "تعطيل الدور المسيحي" في الحياة السياسية

حاصباني رداً على ميقاتي: المسيحيون براء من العرقلة "الخماسية" بعد لودريان... الدور لقطر

?l'orient le jour: Réunion du quintette : que s'est-il réellement passé à New York