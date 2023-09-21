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أسرار الصحف ليوم الخميس 21 أيلول 2023

21
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس
قال مسؤول خليجي سابق إن عدم ضمّ ملف الرئاسة اللبنانية أسوة بالملف اليمني إلى التعاون السعودي الإيراني يعود من زاوية إيران إلى أن حزب الله لم يطلب ذلك، بينما من الزاوية السعودية فهو ناتج عن معرفة السعودية بالخطة الأميركية بربط ملف الرئاسة بأمن الحدود الجنوبية، وتخشى السعودية أن تسجل التنازلات الإسرائيلية اللازمة لضمان الهدوء جنوباً أميركياً كفواتير في الحساب السعودي لقاء المطالبة بالتطبيع.


خفايا
قال دبلوماسي خليجي مخضرم إن الإصرار القطري على لعب دور منافس للسعودية تحت المظلة الأميركية في لبنان وسورية لا تغطيه التأكيدات عن تنسيق غير قائم بين الرياض والدوحة. ويعرف القطريون أن تكرار بعض الإعلاميين اللبنانيين لها لا يمنحها مصداقية، داعياً قطر الى وضع علاقاتها وإمكاناتها بتصرّف السعودية في البلدين والانسحاب من لعب الأدوار المضاربة إثباتاً لحسن النيات وحرصاً على وحدة الموقف الخليجي تحت القيادة السعودية.

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
تبيّن لمطَّلعين أن شخصية غير زمنية تقف على رأس تحركات في بلد قريب، كانت محسوبة سابقاً على النظام القائم!


غمز

حسب تقارير صندوق النقد، فإن الهدر على الكهرباء تجاوز الـ45 مليار دولار، مع الفوائد.

همس

اختلفت التقديرات المبتناة على معلومات وردت من نيويورك أن اهتمام الخماسية كاد يتراجع إلى درجة خطيرة في ما خص لبنان، في المرحلة الراهنة..

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

يتردّد أنّ مؤسسة كهرباء لبنان نقلت اعتمادات في موازنة المؤسسة للعام 2023 بقيمة 600 مليار ليرة خلافاً لرأي وزارة المالية لدفع مساعدة لمستخدمي المؤسسة تبلغ 3 رواتب إضافية إضافة إلى المساعدات التي أقرّها مجلس الوزراء والتي تبلغ 7 رواتب.

 

على رغم الانهيار الذي يضرب القطاع الصحي يقوم عدد من المستشفيات الكبيرة في بيروت بشراء مستشفيات صغيرة موجودة في الاطراف..

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