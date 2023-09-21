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طريق بعبدا تنتظر اجتماعات مسقط بين الاميركيين والايرانيين... الجهود منصبّة الآن على اليمن ثم سوريا

21
SEPTEMBER
2023
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

تقول مصادر ديبلوماسية ان طريق بعبدا تنتظر اجتماعات مسقط بين الاميركيين والايرانيين، مع تأكيدات بانضمام السعوديين اليها، لوضع اللمسات الاخيرة للاتفاق اليمني، وانهاء كل الشوائب والعقد التي حالت دون التنفيذ الشامل لوقف اطلاق النار، وسط مباحثات ايجابية في الرياض بين وفد الحوثيين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

 

واشارت المصادر الى ان الخطوة الاولى الناجحة التي تمت بين واشنطن وطهران لجهة الافراج عن المحتجزين والارصدة لن تكون يتيمة، وسيتبعها خطوات لاحقة للافراج عن باقي المحتجزين، وصولا الى مشاركة سوريا في الاجتماعات للبحث في مصير الاميركيين الخمسة في سوريا، مع ترجيحات لواشنطن انهم مع النظام السوري وبينهم قس اميركي.

 

ولفتت المصادر الديبلوماسية الى ان هذه التطورات الايجابية بين واشنطن وطهران برعاية مسقط والدوحة، ستشمل الملف الرئاسي اللبناني حتما، لكن هذا الامر يتطلب بعض الوقت، كون الجهود منصبّة الآن على اليمن ثم سوريا.

الديار
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