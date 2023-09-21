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البخاري: اخيراً وصل الفرنسيون الى ما كنا نقول به نحن

21
SEPTEMBER
2023
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بعض ما جاء في مقال نقولا ناصيف في الأخبار:

مَن يصغي الى سفراء دول نافذة في لبنان معنية به يتحدثون، يقول هؤلاء ان رئيس تيار المرده سليمان فرنجية فقد نهائياً فرصة انتخابه، وان حزب الله اخذ علماً بهذا الموقف من الموفد الفرنسي جان إيف لودريان بالذات بانعدام حظوظ مرشحه.

 

لم يفصح الموفد الفرنسي بوضوح كامل عن ميله الى مرشح ثالث سوى في لقاء السفارة السعودية مع السفير وليد البخاري ومفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في حضور نواب سنّة.

 

ما ذكره امامهم لم يأتِ عليه لدى مقابلته رئيس مجلس النواب نبيه بري مرتين، ولا كذلك في الاجتماع الذي عقده مع فرنجية المعني الاول. حينذاك قال ان ما آل اليه الاستحقاق الآن اطاحة فرنجيه والوزير السابق جهاد ازعور معاً. نُقِل ايضاً عن البخاري قوله: «اخيراً وصل الفرنسيون الى ما كنا نقول به نحن».

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