مجلس المندوبين في رابطة المتفرغين في الجامعة اللبنانية: لتخصيص راتب للأستاذ الجامعي لا يقل عن 3 آلاف دولار نقدا

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عقد مجلس المندوبين في رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية لقاء تشاوريا، بحث المجتمعون خلاله في "شؤون الجامعة انطلاقا من مصلحة الأستاذ والطالب والكادر الإداري وبخاصة مع الإستعداد لإنطلاق عام دراسي جديد".

وطلب المجتمعون، بحسب البيان الصادر عنهم، "من رئيس مجلس المندوبين الدعوة إلى عقد جلسة نظامية ومفصلية على ان تسمى جلسة (حفظ كرامة الأستاذ الجامعي)... يحدد موضوعها للطلب من الهيئة التنفيذية في الرابطة وفي معرض المطالبة من الجهات المعنية، السير بالمطالب الآتية:

1- تخصيص راتب لأستاذ الجامعة اللبنانية لا يقل عن ثلاثة آلاف أميركي نقداً /3000/$.

2- تأمين دعم لصندوق التعاضد يكفي لتأمين التغطية الصحية والدراسية اللازمة للأستاذ.

3- استبدال بدل الإنتاجية بعلاوة التعليم العالي وربطها بالنصاب.

4- دفع جميع المستحقات بوقتها.

5- اعفاء كافة المساعدات من اي ضريبة.

6- رفع بدل ساعة التعاقد للأساتذة المتعاقدين والإصرار على اقرار ملف التفرغ بأسرع ما يكون.

7- انصاف وحماية الأستاذ المتقاعد بمعيشته وصحته.

8- زيادة مساهمة الدولة في موازنة الجامعة اللبنانية لتأمين استمراريتها في العمل والصيانة ولتأمين التغطية المالية الكافية للكادر الإداري".

وختم البيان: "ان تحقيق هذه المطالب سيكون الفيصل في تحديد التوجه للعلاقة ما بين الأستاذ الجامعي والمعنيين، ان هذه المطالب المحقة ستحفظ الجامعة واهلها"...