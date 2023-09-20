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الاحمد يلتقي أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون العميد مصطفى حمدان

20
SEPTEMBER
2023
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التقى عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينة والمركزية لحركة فتح المشرف على الساحة اللبنانية عزام الاحمد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون العميد مصطفى حمدان بحضور سعادة سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور وأمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي ابو العردات في مقر السفارة في بيروت.

ووضع الاحمد العميد حمدان في صورة اخر التطورات في مخيم عين الحلوة والاتفاق اللبناني الفلسطيني على ضرورة تسليم القتلة المتهمين باغتيال الشهيد اللواء ابو اشرف العرموشي ورفاقه الى القضاء اللبناني واستمرار وقف اطلاق النار في المخيم.
بدوره أكد حمدان ان القضية الفلسطينية كانت وستبقى قضية العرب المركزية وقضية كل أحرار العالم، وان التآمر على تفتيت وتقسيم أمتنا العربية من محيطها إلى خليجها العربي بداياته فلسطين ومكنوناته الاستراتيجية ستبقى فلسطين.
واكد ان ما جرى في مخيم العودة إلى القدس، مخيم عين الحلوة، هو جريمة كبرى بحق أهلنا الفلسطينيين واللبنانيين، مطالباً جميع القوى الفلسطينية واللبنانية الالتزام بما اتفق عليه لتسليم القتلة إلى القضاء اللبناني منعاً للاستمرار في تخريب البنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية في المخيم والمحيط الصيداوي.
وتوجه حمدان بالتحية والتقدير لدولة الرئيس نبيه بري، والحزب التقدمي الاشتراكي، والتنظيم الشعبي الناصري بقيادة الأخ الدكتور أسامة سعد، وسعادة النائب عبد الرحمن البزري، وكافة القوى الوطنية اللبنانية والفلسطينية، وخاصة الفعاليات الصيداوية، لحرصهم على كبح جماح الاستمرار بتدمير الحجر والبشر، لتحقيق أهداف سياسية مشبوهة على أيدي هؤلاء المخربين في عين الحلوة.

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