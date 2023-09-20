بالصورة: مراسم وداع الأب إيلي كسرواني

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توفي اليوم الأب إيلي كسرواني في حديقة منزله في بسكنتا، بعد أزمة قلبية حادّة أودت بحياته، وفق ما أكده الطبيب الشرعي بعد معاينة الجثة.

وسوف ينقل جثمانه إلى كاتدرائية مار الياس في صيدا عند الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة 22 أيلول 2023.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الساعة الثانية بعد الظهر في كاتدرائية مار الياس - مطرانية صيدا المارونية وينقل جثمانه بعد الصلاة إلى مسقط رأسه في صباح حيث يصلى عليه في كنيسة مار الياس، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

وتقبل التعازي قبل الدفن في صالون مطرانية صيدا المارونية وبعد الدفن في صالون كنيسة مار الياس من الصباح حتى الساعة السادسة مساءً، ويوم السبت في 23 الجاري في صالون كنيسة مار جرجس المارونية - الشياح من الساعة الواحدة ظهرا حتى السادسة مساء.