أبي رميا غادر إلى مرسيليا للمشاركة في مؤتمر دولي

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غادر رئيس لجنة الصداقة النيابية اللبنانية الفرنسية النائب سيمون ابي رميا، بيروت متوجها الى مرسيليا في فرنسا حيث سيشارك في مؤتمر دولي تحت عنوان " البحر الابيض للمستقبل"، وذلك بدعوة من رئيس منطقة جنوب فرنسا " Région Sud "الوزير السابق رينو موزولييه ( Renaud Muselier).

ويشارك في المؤتمر ممثلون للبلدان المحيطة في البحر الابيض المتوسط.

وينضم الى أبي رميا ممثل عن اتحاد بلديات قضاء جبيل من اجل توقيع اتفاقية تعاون بين قضاء جبيل ومنطقة جنوب فرنسا تهدف الى تطوير التعاون والتنسيق بين المنطقتين ضمن التعاون اللامركزي بين المناطق.

وسيختم البابا فرنسيس المؤتمر يوم السبت المقبل بحضور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ويقيم قداسا شعبيا في ملعب كرة القدم في مرسيليا ( stade vélodrome).