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بيرم التقى وفدا من من الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الاعمال وآخرمن جمعية" الامداد الخيري" ووفد من شباب "روبوغيكيس"

20
SEPTEMBER
2023
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استقبل وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم اليوم، وفدا من الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الاعمال اللبنانيين برئاسه فؤاد زمحكل.

وقد اثنى الوفد على ما تقوم به وزارة العمل من انجازات رغم فقدان الموارد المادية لذلك وهذا من شانه ان يعيد الثقة للمواطن اللبناني تجاه ادارات الدولة.

وعرض الوفد الاعمال والصناعات التي يهتمون بها ويديرونها، كما عرض له امكان التعاون تجاه الانجازات التي يقوم بها وزير العمل والمساعدة على تطويرها لمصلحة المواطن اللبناني.

كما استقبل وزير العمل النائب السابق محمد برجاوي على راس وفد من جمعية" الامداد الخيري"، وتم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم واطلاق ثلاث دورات تدريبية تتعلق بالحرف والمنتوجات المنزلية في ثلاث مناطق لبنانية متنوعة.

واستقبل الوزير بيرم كذلك وفدا من شباب اكاديمية "روبوغيكيس "الذين تأهلوا الى المسابقة الدولية العالمية للروبوتات ضمن 10 فرق دولية ويقوم مشروعهم على بناء اضخم مزرعة لألواح الطاقة الشمسية البديلة. وهذه الزياره كانت زيارة شكر وتقدير لقيام وزير العمل بزيارتهم وتشجيعهم في معرض صناعتي الذي حصل منذ فترة.

 

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