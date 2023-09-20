الوزير باسيل اسضاف المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين: لضرورة مواجهة هذا التحدي الكبير

زار المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين، النقيب مارون الخولي، رئيس كتلة لبنان القوي النائب جبران باسيل في مقر التيار الوطني الحر ميرنا شالوحي يرافقه اعضاء الحملة المحامي بيار الجميل الدكتورة رضا مراد النقباء فريد زينون وبول زيتون وحبيب.

حوراني تم التأكيد على النقاش العميق الذي دار حول مستجدات الأزمة السورية وتداعيات النزوح السوري في لبنان.

وبعد اللقاء صرح النقيب الخولي:

استعراضنا مع الوزير باسيل التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان نتيجة الوضع الحالي للنازحين السوريين على الأراضي اللبنانية وكذلك التأثيرات السلبية على البنية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية والديموغرافية والهوية اللبنانية.

بحيث تم التأكيد خلال هذا اللقاء على ضرورة مواجهة هذا التحدي الكبير من خلال اقتراح قانون يساهم في رسم خارطة طريق لعودة النازحين السوريّين إلى بلدهم أو إلى بلد ثالث.

هذا القانون من شأنه توضيح السياسة اللبنانية المستقبلية في هذا الصدد وإعادة النازحين بشكل آمن ومنظم لاسيما وان الكتلة كانت قد تقدمت بأقتراح قانون بهذا السياق.

كما تم التأكيد على الاهتمام المشترك بين الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين وكتلة لبنان القوي بضرورة البحث عن حل عادل ومستدام لهذه الأزمة الإنسانية.

وقال الخولي نأمل في أن تكون هذه الزيارة بداية للتعاون البناء والجهد المشترك من أجل مستقبل أفضل للبنان وشعبه.