فاجعةٌ إغترابيّة: قتله بـ3 رصاصات وفر... شاب لبناني يفارق الحياة في ميشيغن!

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أصابت فاجعة جديدة اللبناني في بلاد الاغتراب حيث تعرض ابن بلدة عبا الجنوبية حسن محمود سلامي الى جريمة قتل في ولاية متشيغن الاميركية.

وفي التفاصيل ان الشاب سلامي ( 26 عاما ) كان برفقة خطيبته ولحظة خروجهما من احد مطاعم ديربورن هايتس هاجمهما شخص ذو بشرة سمراء، وعاجله باطلاق 3 طلقات من مسدس حربي باتجاهه، وثم عمد الى سرقة ساعة وسلسال كان يلبسهما المغدور ، قبل ان يفر وسط صراخ ونحيب الخطيبة التي اصيبت بانهيار عصبي .

كما تم نقل جثمان سلامي الى احد مستشفيات المدينة ، فيما فتحت الشرطة المحلية تحقيقا بالحادث.