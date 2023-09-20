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"نعمل في الزمن المستحيل"... هذا ما قاله الحلبي عن انطلاق العام الدراسي!

20
SEPTEMBER
2023
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لفت وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي,خلال حفل توزيع شهادات منح التفوق على الفائزين بمنح الجمعية للدراسات العليا والجامعية في لبنان والخارج للعام الجامعي 2023-2024, الى انه "في زمن الحاجة الشديدة إلى دعم الأسر في تعليم اولادها، يصبح دور الجمعيات الأصيلة في رسالتها التربوية والإجتماعية، محوريا وضروريا وحاسما. فبين وقفتنا هنا في العام الماضي ووقفتنا هذه السنة ازداد الحمل الإجتماعي ثقلا، وبات الساعون من اجل الخير في وضعية لا يحسدون عليها، للاختيار بين من هو أشد حاجة وأكثر استحقاقا ليفوز بالمنحة".

واضاف, "أود أن أغتنم هذه المناسبة التربوية الإجتماعية بامتياز للتأكيد على أننا في وزارة التربية والتعليم العالي نعمل في الزمن المستحيل ، وإن مدارسنا الرسمية سوف تفتح ابوابها بداية الشهر المقبل، سيما وان التسجيل لم يتوقف".

ودعا الحلبي, "جميع مؤسسات المجتمع المدني المسؤولة والناشطة والشخصيات المقتدرة إلى احتضان المدارس الرسمية وتلامذتها، وتوفير شتى اشكال الدعم للتعليم الرسمي ، لكي نتكاتف جميعا ونتضامن ونحمل المدرسة الرسمية لأنها مسؤوليتنا جميعا ، خصوصا في الظروف الصعبة ، وهي المؤسسة التي تستقبل الجميع من دون تمييز وتقدم التعليم للجميع".

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