"يا جماعة التحدي والمواجهة".. قاووق: ليس إنجازاً!

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أكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق، أنّ "خيمة المقاومة في بسطرة فضحت الاسرائيلي وأذلت جيشه وتذلّه كل يوم على مدار الساعة، وخيمة المقاومة تُظلّل لبنان بالكرامة على مساحة 10452 كلم مربع".



ولفت قاووق خلال حفلٍ تأبينيّ في بلدة عدلون، إلى أنّ "الأزمات الداخلية تُقدِم أبشع وأسوء صورة عن لبنان الإنقسامات والكيديات والتحريض والأحقاد والضغائن".



وأشار إلى أن "الأزمة الداخلية تزداد تعقيداً على جميع المستويات السياسية الإقتصادية التربوية الإجتماعية والحياتية ويزيدها تعقيدا إفشال الجهود والمبادرات الداخلية والخارجية".

ورأى ان "مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري شكّلت فرصة حقيقية لإنقاذ البلد وإنقاذ الإستحقاق الرئاسي وهم يتفاخرون بالعمل على إفشالها".



وختم معتبراً ان "إفشال المبادرات الخارجية والداخلية ليس إنجازاً يا "جماعة التحدي والمواجهة" إنما إدانة وخطيئة وطنية".