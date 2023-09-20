living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أبي رميا الى مرسيليا للمشاركة في مؤتمر دولي

20
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
غادر رئيس لجنة الصداقة النيابية اللبنانية الفرنسية، النائب سيمون ابي رميا،  بيروت متوجهاً الى مرسيليا في فرنسا حيث سيشارك في مؤتمر دولي تحت عنوان " البحر الابيض للمستقبل " وذلك بدعوة من رئيس منطقة جنوب فرنسا  « Région Sud » الوزير السابق رينو موزولييه ( Renaud Muselier).
 
ويشارك في المؤتمر ممثلون للبلدان المحيطة بالبحر الابيض المتوسط. 
 
وينضم الى ابي رميا ممثل عن اتحاد بلديات قضاء جبيل من اجل توقيع اتفاقية تعاون بين قضاء جبيل ومنطقة جنوب فرنسا تهدف الى تطوير التعاون والتنسيق بين المنطقتين ضمن التعاون اللامركزي بين المناطق.
 
وسيختم البابا فرنسيس المؤتمر  يوم السبت المقبل بحضور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ويقيم قداساً شعبياً في ملعب كرة القدم في مرسيليا ( stade vélodrome).
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   