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إحباط عمليّة تهريب مخدّرات إلى أوروبا.. إليكم أين كانت مخبّأة!

20
SEPTEMBER
2023
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

 في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تهريب المخدّرات وتوقيف المتورّطين بها.

بتاريخ 24-8-2023، أحبط مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية عملية تهريب كمية /2,3/ كلغ من مادة حشيشة الكيف مخبّأة بطريقة محترفة داخل لوحة خشبية، كانت معدّة للتهريب بواسطة طرد بريديّ الى إحدى الدول الأوروبية، وباستخدام هوية مزوّرة باسم: - أ. ح. (مواليد عام 2000، لبناني)

نتيجة المتابعة الحثيثة، توصّلت عناصر المكتب المذكور الى كشف مستخدم الهوية المزوّرة، بحيث تبيّن انه يدعى:

ح. م. (مواليد عام 2000، لبناني)
على الأثر، ومن خلال التعاون بين مكتب مكافحة المخدرات المركزي والمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، توافرت معلومات مؤكدة بأن (ح. م.) سينتقل من البقاع الى بيروت لتنفيذ عملية تهريب أخرى.

بتاريخ 10-9-2023 وفي محلة ضهر البيدر، وبعد عمليات الرصد والتعقب، أطبقت قوة من المجموعة الخاصة عليه وتمكنت من توقيفه، كما ألقت القبض على شخص آخر كان برفقته، ويدعى:

ر. ج. (مواليد عام 1998، لبناني)
كانا بصدد إتمام عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات، كما ضبطت فرن غاز مخبأ بداخله بشكل احترافي /130/ كلغ من مادة حشيشة الكيف بالإضافة الى مسدّس حربي والهوية المزوّرة ومبلغ مالي.

 

اجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات القضاء المختص، بناء على إشارته.

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