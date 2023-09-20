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الأردن يشدد على أهمية التركيز على عمل إستراتيجي جماعي لمعالجة محنة اللاجئين

20
SEPTEMBER
2023
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الوطن السورية: التقت الملكة رانيا العبدالله عقيلة الملك الأردني عبد اللـه الثاني المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في مكاتب المفوضية في نيويورك الإثنين، وذلك حسبما ذكر موقع قناة «المملكة» الإلكتروني الأردني أمس.

 

وخلال اللقاء، ناقشت الملكة رانيا وغراندي أزمة اللاجئين السوريين المستمرة، التي أصبحت مؤخراً تعاني نقصاً حاداً في التمويل، وقالت: «لا تزال أزمة اللاجئين السوريين تمثل أزمة كبيرة بالنسبة للأردن، مشددة على أهمية توحيد الجهود والتركيز على عمل إستراتيجي جماعي لمعالجة محنة اللاجئين».

 

وأثارت الملكة رانيا موضوع التعصب المتزايد تجاه اللاجئين في ظل الأزمات المتعددة حول العالم، وقالت: «أصبحت المشاعر تجاه اللاجئين والمهاجرين مستقطبة ومسيسة، وتثير الكثير من المشاعر لدى جميع الأطراف»، مضيفة: إن هذا الاستقطاب في المواقف قد يشكل عقبة لعمل المفوضية.

 


من جانبه أعرب غراندي عن امتنانه للأردن على الدعم الثابت والاستثنائي للاجئين من سورية والمنطقة على مر العقود، مشيراً إلى ضرورة أن يقدم العالم دعماً مستمراً وقوياً ليس للاجئين فقط، لكن أيضاً للمجتمعات وللأردنيين الذين يواصلون تحمل مسؤولية المجتمع الدولي تجاه العديد من اللاجئين.

 


بالمقابل، طالبت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، بتغيير قانون انتخابات البرلمانات المحلية، والسماح للأجانب واللاجئين الذين يحملون تصريح إقامة دائمة، بما فيهم السوريون، بالمشاركة في عملية الاقتراع واختيار المرشحين، وذلك بحسب ما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة أمس.


وفي الوقت الحالي، يُسمح فقط للألمان أو لمواطني الاتحاد الأوروبي بالتصويت في الانتخابات المحلية.

الوطن السورية
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