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لودريان ينتظر بلورة موقف أو مقاربة جديدة لأعضاء الخماسية

20
SEPTEMBER
2023
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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

انعقد اجتماع اللجنة الخماسية الخاصة بلبنان بمشاركة عدد من وزراء الخارجية، وانتهى الى فشل ذريع بسبب انقسام أعضاء اللجنة، خصوصاً ظهور سجال قطري فرنسي، ونهاية الاجتماع دون إصدار بيان ختامي.

 

بانتظار ما سينتج عن اللقاء بين ممثّلي دول الخماسية، السعودية، قطر، مصر، الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا في نيويورك، سواء أكان على مستوى وزراء الخارجية أم على مستوى دبلوماسيين معنيين بالشأن اللبناني، فإن الأكيد أن زيارة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت تنتظر بلورة موقف أو مقاربة جديدة لأعضاء الخماسية تجاه حل الازمة الرئاسية في لبنان، خاصة بعد أن وصلت طروحات باريس إلى طريق مسدود، علماً أن الترقب أيضاً هو للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والبابا فرنسيس في مرسيليا، حيث سيحضر الوضع في لبنان على طاولة البحث بتفاصيله كافة.

 

وأمس اكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن الخطر أصبح محدقاً في مؤسسات الدولة في لبنان.

البناء
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