عناوين الصحف ليوم الأربعاء 20 أيلول 2023

الأخبار: فلسطين... نُذر تصعيد شامل
انقسام في «اللقاء الخماسي» وواشنطن تفضّل الدوحة على باريس: لبنان باقٍ على «لائحة الانتظار»
الحدود البحرية: خط العوّامات خرق دائم للسيادة اللبنانية
الديار: اللجنة الخماسيّة تجتمع في نيويورك للمرة الثانية... ولا تُصدر بياناً
خلاف أميركي ــ قطري مع فرنسا حول الأسماء المقترحة لرئاسة الجمهوريّة
نداء الوطن: الراعي يوضح: الحوار هو التصويت في المجلس النيابي
خلاف أميركي-فرنسي في "الخماسية" وأمير قطر: الخطر مُحدق بلبنان
النهار: "الخماسية" تتعثّر وتحذير مُتقدّم لأمير قطر
الجمهورية: لا غطاء فرنسيًا وسعوديًا للتحرك القطري
اللواء: لودريان يعود بسقف زمني.. و«الخماسية» للخيار الثالث
أمير قطر لحلول سريعة تنقذ لبنان.. وباسيل يخرج فرنجية من الحوار مع الحزب
البناء: زيارة تاريخية للأسد إلى الصين… وخطة الحزام والطريق تتحرك على إيقاع تحدي الممر الهندي / جنين تسطر ملحمة جديدة وتحقق اصابات مؤكدة بعبوات استهدفت آليات الاحتلال…و3 شهداء / نيويورك: مخاطر ملف النازحين السوريين على منبر الجمعية العامة… واجتماع فاشل للخماسية /
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