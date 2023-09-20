عناوين الصحف ليوم الأربعاء 20 أيلول 2023

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الأخبار: فلسطين... نُذر تصعيد شامل

انقسام في «اللقاء الخماسي» وواشنطن تفضّل الدوحة على باريس: لبنان باقٍ على «لائحة الانتظار»

الحدود البحرية: خط العوّامات خرق دائم للسيادة اللبنانية





الديار: اللجنة الخماسيّة تجتمع في نيويورك للمرة الثانية... ولا تُصدر بياناً

خلاف أميركي ــ قطري مع فرنسا حول الأسماء المقترحة لرئاسة الجمهوريّة



نداء الوطن: الراعي يوضح: الحوار هو التصويت في المجلس النيابي

خلاف أميركي-فرنسي في "الخماسية" وأمير قطر: الخطر مُحدق بلبنان



النهار: "الخماسية" تتعثّر وتحذير مُتقدّم لأمير قطر





الجمهورية: لا غطاء فرنسيًا وسعوديًا للتحرك القطري

اللواء: لودريان يعود بسقف زمني.. و«الخماسية» للخيار الثالث

أمير قطر لحلول سريعة تنقذ لبنان.. وباسيل يخرج فرنجية من الحوار مع الحزب



البناء: زيارة تاريخية للأسد إلى الصين… وخطة الحزام والطريق تتحرك على إيقاع تحدي الممر الهندي / جنين تسطر ملحمة جديدة وتحقق اصابات مؤكدة بعبوات استهدفت آليات الاحتلال…و3 شهداء / نيويورك: مخاطر ملف النازحين السوريين على منبر الجمعية العامة… واجتماع فاشل للخماسية /

l'orient le jour: Aéroport de Qleiaat : la bataille se corse sur fond de présidentielle