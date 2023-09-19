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" الخطر أصبح محدقا في لبنان".. أمير قطر يحذر !

19
SEPTEMBER
2023
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اعتبر امير قطر تميم بن حمد آل ثاني بانه "من المؤسف أن يطول أمد معاناة الشعب اللبناني بسبب الحسابات السياسية"، وشدد على ان "الخطر أصبح محدقا بمؤسسات الدولة في لبنان ونؤكد ضرورة إيجاد حل للفراغ الرئاسي . كلامُ آل ثاني جاء خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إذ قال: "نؤكد ضرورة تشكيل حكومة قادرة على تلبية آمال الشعب".

واكد بانه "لا يجوز التسليم بالظلم الواقع على الشعب السوري كأنه قدر."

ولفت امير قطر الى انه "نواصل تنسيق الجهود الدولية لضمان التزام اتفاق الدوحة لنحول دون انزلاق أفغانستان نحو أزمة يصعب حلها"، اضاف "ندعو إلى تسوية الأزمة في اليمن بالحوار وندعم مهمة ممثل الأمين العام لحل الأزمة اليمنية".

ولفت الى ان "إسرائيل ترد على مبادرات السلام والتطبيع العربية بالكثير من التعنت والتطرف القومي الديني الأصولي في الائتلافات الحكومية والمزيد من الاستيطان وتهويد القدس وتشديد الخناق على قطاع غزة، كما انه لا يجوز أن يبقى الشعب الفلسطيني أسير تعسف الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني ورفض الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أي حل سياسي عادل".

 

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