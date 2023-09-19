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على اي مستوى سينعقد اللقاء الخماسي في نيويورك؟

19
SEPTEMBER
2023
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السؤال الكبير اليوم، على اي مستوى سينعقد اللقاء الخماسي في نيويورك؟ هل على مستوى وزراء الخارجية، بما يؤشر الى تحول نوعي يترقبُّه اللبنانيون، ام وفق الشكل السابق، الذي يدل الى دوام المراوحة؟ وهل سيصدر عن اللقاء موقف عملي حول لبنان؟ ام مجرد بيان يكرر الأدبيات المعتادة؟
الاجوبة على هذه الاسئلة كفيلة بتحديد البوصلة الرئاسية اللبنانية في المرحلة المقبلة، سواء لناحية تمديد الدوران في الحلقة المفرغة ام التمهيد لخرق، في وقت تبدو الآفاق الحوارية الداخلية مسدودة بالكامل، الا على خط التواصل المفتوح بين التيار الوطني الحر وحزب الله حول اللامركزية الادارية والصندوق الائتماني والاولويات الرئاسية، لا على اسم سليمان فرنجية كما يروج البعض… علما ان مصادر سياسية رفيعة نفت عبر الاوتيفي ان يكون النائب جبران باسيل، الذي يستعد مع الرئيس العماد ميشال عون لزيارة عكار الاحد، ان يكون ربط في كلمته الاخيرة في الربوة بين السير برئيس المردة رئيساً وتأجيل البت باللامركزية والصندوق الى العهد الجديد، ذلك ان ما قصده رئيس التيار هو الدعوة الى التفاهم على مرشح ثالث، في مقابل البت بتلك القوانين بعد انتخاب الرئيس الجديد.

 
 
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