جولة لوفد نيابي على المناطق الحدودية الشمالية (بالصور)

A + A -

جال وفد نيابي على المناطق الحدودية الشمالية برفقة ضباط من قيادة الجيش وفوج الحدود البرية الأول.

ترأس الوفد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في مجلس النواب النائب فادي علامة، وضم النواب: هاغوب بقرادونيان، عدنان طرابلسي، بيار بو عاصي، أديب عبد المسيح، جيمي جبور. واطّلع أعضاء الوفد على وضع التسلل غير الشرعي من قبل النازحين السوريين إلى الأراضي اللبنانية، والإجراءات التي تتخذها وحدات الجيش للحد منه، والحاجات الضرورية لتعزيز هذه الإجراءات.

ولفت النواب إلى أن الجيش يواجه صعوبات كبيرة لضبط الحدود الشمالية التي يبلغ طولها نحو ١١٠ كلم، في ظل الطبيعة الجغرافية للمنطقة ووسط نقص في العديد والعتاد، مشددين على أهمية تطوير قدراته لتمكينه من الاستمرار في أداء واجبه الوطني.