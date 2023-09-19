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وزارة الاتصالات لا تبشّر اللبنانيين!

19
SEPTEMBER
2023
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صدر عن وزارة الإتصالات بيان، جاء فيه: "إن وزارة الإتصالات وهيئة "أوجيرو" وسائر قطاع الإتصالات، ومنذ بدء الأزمة المالية والإقتصادية التي حلّت على البلاد، يواجهون تحديات كبرى وعديدة قد لا يكون من المفترض بهم معالجتها، مثل انهيار العملة الوطنية وانقطاع التيار الكهربائي، غير أن حسّ المسؤولية والإلتزام تجاه المواطن اللبناني دفع وزارة الإتصالات وهيئة "أوجيرو" لإيجاد الحلول لاسيما تلك المتعلقة بانقطاع خدمات الإتصال والإنترنت بسبب نفاذ مادة المازوت المشغِّلة للمولدات وشحّ الإعتمادات لشرائها".

وأضاف البيان، "وعليه وبعد عمل دؤوب، حصلت وزارة الاتصالات وهيئة "أوجيرو" على هبة صينية تفوق قيمتها ٨ملايين دولار أميركي لتزويد أكثر من ٣٨٠ موقعا للهيئة بالطاقة الشمسية النظيفة. كما أنه سيقام يوم الجمعة المقبل حفل إطلاق حملة لجمع التبرعات من أجل تأمين الإعتمادات اللازمة للتركيب، على أن يكتمل المشروع ويدخل مرحلة التشغيل وتبدأ الاستفادة منه خلال صيف 2024".

وتابع، "أما على المدى المتوسط، فقد حصلت وزارة الاتصالات على قرار من مجلس الوزراء يقضي بتجيير كمية من المازوت من خلال الاتفاقية العراقية تكفي لغاية نهاية 2024 وفقاً للتقنين الحالي على امل ان يبدأ الاستلام خلال شهر تشرين الثاني المقبل".

وذكر البيان، "وأخيراً وليس آخراً، أقرّ مجلس الوزراء 1500 مليار ليرة لبنانية سيتمّ صرفها خلال أيام لتأمين عمليات الصيانة والتطوير وضمان استمرارية الخدمات".


وختم البيان، "إن وزارة الاتصالات لا تبشّر اللبنانيين ولا تعدهم لكنها تؤكد لهم أننا على قاب قوسين وأدنى من الخروج من نفق الكهرباء المظلم وعودة خدماتنا الى عهدها السابق ما قبل الأزمة، مع التأكيد على اننا سنستمر في المثابرة في عملنا الى حين انجاز هذه المهمة

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