المرتضى اطلع من وفد جامعة سيدة اللويزة على آلية مشروع ترميم وتحديث ارشيف الوزارة السينمائي

A + A -

استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى، في مكتبه في المكتبة الوطنية -الصنائع، وفدا من جامعة سيدة اللويزة ضم رئيس الجامعة الاب بشارة الخوري، عميدة كلية العلوم الإنسانية الدكتورة ماريا بو زيد ،رئيس قسم الإعلام الدكتور جوزيف حسني والاستاذ مروان القسيس ، وتم التداول في "تمتين التعاون بين الوزارة والجامعة".

كما أطلع الوفد الوزير المرتضى على آلية مشروع ترميم وتحديث ارشيف الوزارة السينمائي والمرحلة التي انجزت حتى الان والوقت المتبقي لانجاز هذا المشروع الذي يشرف عليه المنفذ التقني مروان القسيس.