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ميقاتي يتحدّث لـ"لوفيغارو" عن "تفشي ثقافة الفساد والتبذير"!

19
SEPTEMBER
2023
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أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في حديث لصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، إلى أنّ الوضع في لبنان ليس بالمريح، مؤكداً أنّ مليوني شخص يعيشون حالة من الفقر المدقع، نصفهم لبنانيون والنصف الآخر سوريون، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة الدعم العاجل لتسوية أزمة النازحين السوريين التي تشكل خطراً على توازن لبنان الاقتصادي والاجتماعي.

واعتبر ميقاتي أنّ الدولة هي المسؤول الرئيسي عن الوضع بالإضافة إلى تفشي ثقافة الفساد والتبذير وعدم وجود إصلاحات شاملة، كما دعا مجلس النواب إلى تحمّل المسؤولياته والإسراع في تبنّي الميزانية المقترحة قبل أسبوع والتي تتماشى مع الإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي، واعتبر ميقاتي أنّ هذه الإصلاحات حاسمة لتوقيع الاتفاقية مع الصندوق وعودة الثقة في لبنان تدريجياً ليصبح البلد مرة أخرى مركزًا ماليًا يستقطب المستثمرين.

كما كشف أنّه سيطلب من المجتمع الدولي مساعدة لبنان في مجالات عدّة، كما سيطلب من القوى العالمية استخدام نفوذها لإقناع مختلف التيارات اللبنانية بانتخاب رئيس للبلاد يحظى بقبول جميع الأفرقاء من أجل طي صفحة الفراغ الرئاسي.

ورداً على سؤال حول دور حزب الله، أوضح ميقاتي أنّه “ليس لدى الشعب اللبناني مشكلة مع البعد السياسي لـ”حزب الله” لكن أجهزته شبه العسكرية والأمنية، المرتبطة بدورها الإقليمي، أصبحت موضع استقطاب وانقسام ومصدر خوف للعديد من اللبنانيين”، مشيراً إلى “وجود نزاعات إقليمية على الحدود مع إسرائيل”، مؤكدا “الحاجة إلى الأمم المتحدة لمساعدة لبنان في تحديد حدود برية واضحة، كما تم ذلك مع الحدود البحرية”.

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