استعدّوا.. أمطارٌ وبرق ورعدٌ!

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا مع رياح ناشطة احيانا ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتحول تدريجيا الى غائم أحيانا مع احتمال امطار متفرقة في المناطق الشمالية والداخلية، ويحتمل حدوث برق و رعد في البقاع الشمالي اعتبارا من الظهر ، مع ضباب كثيف على المرتفعات .

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ، يتحول الى متقلب اعتبارا من الأربعاء بسبب تأثير منخفض جوي متمركز على السواحل التركية ويتجه نحو قبرص .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر ايلول في بيروت بين 24 و 32 درجة، وفي مدينة زحلة بين 16 و32 درجة.

تحذير: من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية .

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

الأربعاء: غائم جزئيا مع رياح ناشطة احيانا ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتحول تدريجيا الى غائم أحيانا مع احتمال امطار متفرقة في المناطق الشمالية والداخلية، ويحتمل حدوث برق و رعد في البقاع الشمالي اعتبارا من الظهر ، مع ضباب كثيف على المرتفعات .

الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع رياح ناشطة، دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل . يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار خفيفة متفرقة فجرا بخاصة في المناطق الشمالية والجبلية، على ان يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار.

الجمعة: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية.

-الحرارة على الساحل من 22 الى 29 درجة، فوق الجبال من 13 الى 22 درجة، في الداخل من 15 الى 32 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهار ، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 12 و 25 كلم/س.

-الانقشاع: جيد الى متوسط أحيانا على الساحل ، سيء أحيانا خصوصا بعد الظهر على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج شمالا، مائج جنوبا، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,24

-ساعة غروب الشمس: 18,38