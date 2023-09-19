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سرق "حقائب" موظفي إحدى مستشفيات جبل لبنان!

19
SEPTEMBER
2023
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة بيان جاء فيه: "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من جرائم السرقة في مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المتورّطين بها وتوقيفهم، توافرت معلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليات سرقة من داخل المحلات التجارية في العديد من مناطق جبل لبنان، وقد تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صوراً له وهو ينفّذ عمليات السرقة".

وتابع البيان, "على اثر ذلك، باشرت القطعات المختصة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويته، حيث تبيّن أنّ الشخص ذاته الذي نفّذ عمليات سرقة حقائب موظفين من داخل إحدى المستشفيات في جبل لبنان، وتم تداول صوره على مواقع التواصل في حينه".

واستكمل, "وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة توصلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويته، ويدعى: ر. ل. (من مواليد عام ١٩٧٤، لبناني), وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، مقاومة رجال السلطة وصدم آلية عسكرية".

واضاف البيان, "بتاريخ 13-09-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة الحدت، وبتفتيشه ضبط بحوزته مبلغ مالي".

واردف, "بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات السرقة في مناطق جبل لبنان، ومن بينها تلك التي تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي".

وختم البيان, "أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المبلغ المالي المضبوط المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".

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